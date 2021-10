Insolite. Un oreiller anti-ronflements, le Motion Pillow

Le CES de Las Vegas rassemble chaque année les meilleures innovations technologiques venant du monde entier. Parmi elles, on a pu trouver cette année une innovation destinée à tous les ronfleurs. L'oreiller anti-ronflements ! Il est baptisé le Motion Pillow.

Il s'agit d'un oreiller à mémoire de forme qui contient des airbags et un système de gestion de la pression. Il se gonfle et se dégonfle pendant la nuit, au rythme des ronflements du dormeur. L'oreiller détecte les fréquences de ronflements et force le ronfleur à tourner la tête pour qu'il cesse, grâce à sa connexion avec un petit boîtier à poser sur sa table de nuit.

Il faudra débourser près de 400 euros pour s'offrir ce concentré de technologie.

Ci-dessous la courte vidéo de présentation du produit de la société 10minds.