Dynasty. Harry et Meghan : punis par la reine… avec le sourire

La reine aura beaucoup appris de l'affaire Diana et des conseils de Tony Blair. Dans l'affaire Harry-Meghan, elle vient de mettre l'opinion de son côté. Les gens blâmaient les Sussex de vouloir commercialiser leur titre d'Altesses royales ? La reine leur a enlevé le 18 janvier le droit de l'utiliser… Elle a aussi privé Harry de ses titres militaires, malgré sa campagne en Afghanistan. Et de sa rémunération sur fonds publics. Il devra rembourser les 2,8 millions d'euros payés par le contribuable pour la rénovation de sa résidence de Frogmore…

Mais l'opinion n'aurait pas suivi la reine si elle n'avait pas exprimé aussi de l'affection pour son petit-fils, et même pour Meghan l'inspiratrice de la rupture. D'où - avant le 18 janvier - les messages chaleureux et compréhensifs d'Elisabeth : “Je suis ravie que nous ayons trouvé une solution constructive”, etc.

Selon les experts du marketing, l'impact publicitaire du compte Instagram de Harry et Meghan, et un partenariat durable avec une grande marque de luxe, peuvent leur rapporter des millions de dollars.