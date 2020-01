Port-en-Bessin. Pêche et éoliennes en mer : une rencontre publique

Après ceux de Courseulles-sur-Mer, Fécamp et Dieppe-Le Tréport, en projet, l'État envisage de créer un quatrième parc d'éoliennes en mer en Normandie, d'une capacité d'1 GW. Afin d'émettre un avis sur son lieu d'implantation, la population est consultée par le biais d'un débat public, qui se termine le samedi 8 février. C'est dans ce cadre que la commission particulière du débat public organise une rencontre gratuite et ouverte à tous à Port-en-Bessin, le vendredi 24 janvier, sur le thème "Peut-on faire cohabiter durablement la pêche professionnelle et l'exploitation éolienne en mer ?". Elle aura lieu à 14 heures à la salle des fêtes. Des représentants du comité régional des pêches, de l'État et de scientifiques de l'Ifremer seront présents. Le lendemain, samedi 25 janvier, de 10 heures à 11 h 30, une visite du port est organisée, au départ de l'office de tourisme. "Nous veillons à ce que les expériences et savoirs scientifiques apportés au cours des réunions publiques fassent l'objet d'échanges équilibrés", assure Francis Beaucire, président de la commission particulière du débat public.