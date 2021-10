Rouen. Une salle dédiée à Simon Hantaï ouvre ses portes aux Beaux-Arts

C'est un hommage à l'un des maîtres de l'expérimentation en peinture dans la seconde moitié du XXe siècle. Le musée des Beaux-Arts de Rouen dédie désormais l'une de ses salles à Simon Hantaï, peintre Hongrois qui s'est installé à Paris en 1948. Les six toiles exposées, ici de la collection privée de la fondation Gandur, désormais partenaire du musée, représentent une partie de l'œuvre de l'artiste, entre 1951 et 1962. "On y voit bien l'évolution de la toile peinte jusqu'aux premiers pliages, qui deviendront l'expression majeure de Simon Hantaï", décrit Sylvain Amic, le directeur de la Réunion des musées métropolitains. Après un bref passage auprès des surréalistes, en questionnement sur la place de l'abstrait dans le mouvement, Simon Hantaï développera effectivement ses propres recherches pour une peinture très gestuelle, puis de plus en plus à l'aveugle en utilisant les plis naturels de la toile. "Des jeunes peintres se sont ensuite référés à lui. Ils en parlaient comme de leur maître spirituel, comme Buren", explique Daniel Hantaï, le fils de l'artiste, présent pour l'inauguration.

Jean-Claude Gandur, le collectionneur propriétaire des œuvres, était lui aussi présent pour l'ouverture de la salle. Son partenariat avec le musée des Beaux-Arts est le quatrième, ce qui lui permet d'exposer les œuvres de sa gigantesque collection de plus de 3 600 pièces, principalement des antiquités égyptiennes.

Surprise ! Le collectionneur d'art Jean-Claude Gandur, qui prête des œuvres de Simon Hantaï au musée des Beaux-Arts de #Rouen, en profite pour offrir une vue des quais de l'impressionniste Albert Lebourg de 1907. @RMM_Rouen pic.twitter.com/ZQ4ss37UXH — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) January 17, 2020

Le milliardaire établi en Suisse en a profité pour faire un don aux musées des Beaux-Arts, avec une toile impressionniste d'Albert Lebourg de 1907, représentant une vue de Rouen depuis les quais, rive gauche.