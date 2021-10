Malgré une cinquième place qualificative pour la poule secondaire principale de N1, Caen demeure très fragile cette saison. À Vitré, Samba Balayera et les siens espéraient surfer sur leur bonne prestation à Tours, mais ils n'ont pas réussi le match qu'il fallait. Preuve en est ce premier quart-temps, où ils n'auront inscrit que quatre petits points. Il reste pour l'heure six matchs aux Cébécistes dans ce championnat préliminaire au cours desquels ils devront s'imposer au moins quatre fois pour ne pas voir leur top 5 menacé. L'irrégularité reste l'une des marques de fabrique des hommes de Fabrice Courcier qui n'ont jamais remporté plus de trois matchs de suite. La réaction est attendue devant Lorient, vendredi 24 janvier à 20 h.