Basket : Mondeville partie pour changer de statut cette saison

Quatrièmes du dernier exercice, presque à la surprise générale, les basketteuses mondevillaises constitueront l’une des équipes les plus attendues de la Ligue féminine quand sonnera l’heure de l’Open inaugural, le week-end des 22 et 23 septembre. Elles ont repris l’entraînement lundi 13 août avec une ambition à la hauteur de la performance d’ensemble réalisée la saison passée.

"L’objectif est difficile à fixer, même si on a une petite idée derrière la tête, indique l’entraîneur Hervé Coudray. J’ai envie de faire une saison encore meilleure que celle réalisée l’année dernière. Mais quand vous terminez quatrième, vous n’avez plus beaucoup de places au-dessus."

Deux nouvelles recrues pour un départ

Pour tenter de passer un cap, Mondeville disposera d’un effectif plus consistant et conséquent que la saison dernière. Au départ de Katerina Zohnova, que le club ne souhaitait pas conserver, ont succédé les arrivées d’Aminata Konaté et d’Amanda Lassiter. La première sera une rotation de luxe au poste de meneuse, ou elle pourra faire prévaloir ses qualités athlétiques. La seconde, de nationalité américaine, est une ailière recrutée notamment pour son adresse à trois points.

"On a étoffé notre effectif parce qu’on aura beaucoup plus de matchs que la saison dernière, explique Hervé Coudray. On jouera deux fois par semaine d’octobre à février." La raison de cette surcharge supplémentaire provient de la participation mondevillaise à l’Euroligue, la principale compétition européenne. Douze matchs sont au programme sur la seule première phase, qui verra l’USOM défier quelques unes des meilleures joueuses de la planète. Hervé Coudray a fait son calcul, "les deux tiers de la sélection américaine championne olympique vont venir à Mondeville cette année".

Parmi elles figure la star du basket féminin, Diana Taurasi (Ekaterinbourg). Le calendrier est alléchant mais la marche est haute pour Mondeville, qui a disputé vendredi 17 août un premier match amical devant l’université de Duke (victoire 88-79).