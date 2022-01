Basket : Mondeville se rapproche des 8e de finale de l’Euroligue

Après un début de match difficile, les filles d’Hervé Coudray étant rapidement menées de 10 points, elles ont réussi à faire leur retard et surtout à répondre présent face à un adversaire qui est d’ores et déjà éliminé de la compétition. Les basketteuses ont joué d'une façon totalement décomplexé. "C’est certainement ce qui m’a le plus plus dans ce match : notre capacité à gérer la pression qui était ce soir sur nos épaules", a commenté le coach bas-normand après la rencontre.

Salamanque joue le trouble-fête

A égalité à la mi-temps (38-38), les deux équipes se sont ensuite amusées à se passer devant au score, l’une après l’autre, avant de se retrouver à 73-73 à quelques instants de la fin du match. C’est alors qu’Ingrid Tanqueray a parfaitement assumé ses responsabilités en alignant deux trois-points de suite. Et l’USOM sut conserver son avantage jusqu’à la fin (79-74).

Malgré leur victoire, ce mercredi 30 janvier, les Mondevillaises n’ont pas encore validé leur billet pour les 8e de finale de l’Euroligue. Dans le même temps, la victoire surprise de Salmanque contre l’ogre du groupe, Ekaterinburg (65-57), condamne les Bas-Normandes à réaliser un grand match à Prague, lors de la dernière journée de la phase de poules, le 6 février prochain. "De toute façon, il faudra se battre pour hériter de la troisième place du groupe plutôt que de la sixième", rappelle le coach bas-normand, sachant que les cinq premiers seront qualifiés.

Audio > La réaction de la Mondevillaise KB Sharp.

Nombre de points marqués chez les Mondevillaises :

Tanqueray : 17, Lassiter : 4, Kuin : 8, Paugaite : 10, Kamba : 14 ; remplaçantes : Coulibaly : 10, Sharp : 11, Minté : 5.