Caen. Les avocats votent la grève illimitée

Le mouvement contre la réforme des retraites monte d'un cran chez les avocats normands. Le barreau de Caen a voté ce lundi 20 janvier la grève illimitée. Pour la troisième semaine consécutive, il se prononce pour le renvoi de tous les dossiers et l'arrêt des désignations pour les permanences pénales et les gardes à vue. À cela s'ajoute pour la suspension des activités de conseil jusqu'au 27 janvier inclus. Cette grève pourrait impacter la session des Assises de l'Orne dès cette semaine, où des avocats caennais sont amenés à plaider, et celle du Calvados prévue la semaine prochaine. Une nouvelle assemblée générale est prévue le lundi 27 janvier. D'ici là, les avocats participeront à la manifestation interprofessionnelle du vendredi 24 janvier.