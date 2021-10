Saint-Jean-du-Cardonnay. Dafy moto quitte Déville pour le village

Après avoir acheté le terrain et réhabilité l'endroit, chaque professionnel a construit son bâtiment dans ce nouveau village moto dont David Lecat. "Je propose tout ce qui tourne autour de la moto : casques, gants, vêtements mais aussi un service rapide entretien pour vidange, freinage, plaquettes et petites réparations." Propriétaire de plusieurs magasins à Caen, Le Havre, Chambourcy et Mantes-la-Jolie, il se dit "déjà satisfait de cette nouvelle implantation, dans laquelle je pense que tout sera fait pour que le motard se sente à l'aise".