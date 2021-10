Rouen. Du sursis pour des violences avec arme contre une femme âgée

Au cours d'un repas familial à Duclair le 24 juillet 2019, les convives voient un individu surgir par la fenêtre, armé d'un club de golf. Il s'en prend à une personne âgée en la frappant de son arme. Elle chute au sol sous les coups. Il est interpellé plus tard dans son véhicule où un couteau et le club de golf sont découverts.

Le mis en cause évoque un conflit familial de longue date sans en expliquer les raisons et conteste les violences. À son casier judiciaire, huit mentions figurent pour violences sur conjoint. Le ministère public affirme que "les faits ne peuvent être contestés". Absent à l'audience et en absence de défense, le tribunal l'a condamné, vendredi 17 janvier, à une peine de trois mois de prison entièrement assortis du sursis.