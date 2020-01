Coupe de France. Le FC Rouen battu en 16e de finale par le SCO d'Angers

Fin de l'aventure pour le club Normand. Ce dimanche 19 janvier 2020, le FCR jouait les 16e de finale de la Coupe de France face à Angers (Ligue 1) au Stade Robert Diochon.

Malheureusement pour les hommes de David Giguel, la situation s'est très vite compliquée sur le terrain avec un but encaissé dès la 5e minute de jeu, Alioui frappe du gauche et trompe Monteiro. Mais il ne faudra pas attendre longtemps pour avoir une réaction rouennaise, à la 13e minute coup franc pour Rouen à 30 mètres côte gauche, tiré par Rogie. Le gardien relâche le ballon, Sidibé reprend, envoie le ballon au fond des filets et délivre le FCR. La joie a toutefois été de courte durée, à la 19e minute El Melali double la mise pour les visiteurs. Sur une remise d'Alioui, El Melali reprend du gauche et voit le ballon filer en lucarne. Angers enfonce le clou quelques minutes plus tard, sur une nouvelle passe d'Alioui, El Melali lobe parfaitement le gardien rouennais et fait le break.

Angers met fin au rêve du FC Rouen

Bien que poussé par leur public, le FC Rouen réalise un gros début de seconde période, mais les Angevins parviennent peut à petit à poser le ballon et à apporter le danger dans la surface rouennaise. Les Angevins assument les Diables Rouge à la 81e minute. Tout juste rentré, l'attaquant angevin, Bahoken, marque sur un service de Bobichon. L'aventure des Normands s'arrête face à Angers. (1-4). Les Diables Rouges sortent la tête haute après une belle aventure en Coupe de France.

Les buts.

FCR : 1 - Angers SCO : 4

13e : Sidibé

05e : Alioui

19e : El Melali

23e : El Melali

81e : Bahoken

La fiche.

Mi-temps : 1-3, Avertissements : Pavlovic (3e), Benzia (57e), Sanson (74e)

FCR : Monteiro, Ouadah, Burel (CAP), Sanson, Fourneuf (N'Chobi 38e), Sanson, Bassin, Benzia, Rogie (Sainte-Luce 60e), Diarra, Barthélémy (Fataki 75e), Sidibé. Entr : David Giguel.

Angers : Petkovic, Capele, Thomas, Pavlovic, Manceau, Santamaria, Mangani (Cap), Fulgini, El Melali (Thioub 65e), Bobichon (Ninga 82e), Alioui (Bahoken 77e). Entr : Stéphane Moulin

Arbitre : Benoît Millot