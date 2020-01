Rouen. Des bribes de programme, une permanence et un ralliement

Respirer, Vivre, s'épanouir

Au tour de Marine Caron, mercredi 15 janvier, de présenter son programme avec Ensemble pour Rouen dans la course aux municipales. Une liste sans étiquette que porte l'élue départementale centriste, qui n'a pas obtenu le soutien de la République en marche. Liste citoyenne donc, pas tout à fait comme les autres. Puisque Marine Caron l'assure, elle est la seule élue sur les 55 noms que comporte la liste. L'assurance donc d'un renouvellement à 100%. Son programme est à découvrir sur tendanceouest.com.

Jean-Michel Bérégovoy ouvre

sa permanence

C'est finalement dans le local d'Europe écologie les Verts, 35 quai du Havre à Rouen, que Jean-Michel Bérégovoy a inauguré, vendredi 17 janvier, sa permanence pour les élections municipales. Plusieurs réunions, organisées dans le local du Parti communiste, en face de l'Hôtel de ville, laissaient planer un (léger) doute.

Un nouveau soutien pour NMR

Contrairement aux dernières législatives, en 2017, Éveil citoyen ne se lancera pas en solo dans la bataille des municipales. Abdelkrim Marchani (notre photo) et les membres de son collectif ont choisi de se ranger derrière la candidature du socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, qui cherche à rallier un maximum de membres de la société civile. Vendredi 17 janvier, les deux hommes indiquaient avoir une vision commune sur plusieurs points de programme, comme "le potentiel incroyable des quartiers de Rouen" ou la nécessité d'une même gouvernance pour la ville et la Métropole. Si sa composition et la place de chacun sont encore un secret bien gardé, NMR a confirmé que des membres d'Éveil citoyen se trouveraient en bonne position sur sa liste.