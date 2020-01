Rouen. Les derniers immeubles "verre et acier" bientôt démolis

Le chantier des immeubles de la Pépinière Saint-Julien à Rouen avance. Depuis longtemps inoccupé et entouré de palissade pour éviter toute intrusion sur le site, l'un des immeubles "verre et acier" est en cours de désamiantage. "Nous l'avons cédé à l'établissement public foncier", explique Franck Cohen-Solal, directeur du développement et du patrimoine à Rouen Habitat, propriétaire des lieux.

Des travaux en 2021

Une fois désamianté, l'immeuble sera démoli comme les suivants, afin de mener un nouveau projet sur le site. "Nous reconstruirons 180 logements locatifs sociaux", poursuit Franck Cohen-Solal. Le début des travaux est prévu pour mi 2021 et une livraison en 2022. Le reste du site comprendra d'autres logements en accession à la propriété tandis que des projets de bureaux devraient voir le jour.

André Gantier, qui habite dans la résidence juste en face des immeubles, se satisfait de voir que le chantier avance : "Je suppose que le travail est fait sérieusement et que les immeubles seront rapidement démolis".

Ces logements, construits dans les années 1970 sur l'idée de l'architecte Marcel Lods, ont présenté des "problèmes de sécurité incendie", rappelle Franck Cohen-Solal. Un drame en 2011 avait entraîné le décès de deux jeunes filles sur les Hauts de Rouen.

D'autres incendies ont touché ces immeubles "verre et acier" quelques mois après signant ainsi leur évacuation puis leur démolition à la Grand'Mare puis non loin du quartier Saint-Julien, sur l'avenue Jean-Rondeaux.