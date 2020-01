Rouen. Nouvelle victoire au bout de la nuit pour les Dragons

Le match

Sur la glace des Gothiques d'Amiens, les Dragons de Rouen se sont imposés aux tirs aux buts sur le score final de 2-1, pour le compte de la 35e journée de Synerglace Ligue Magnus. Tous deux sortis vainqueurs de leur demi-finale de Coupe de France, Rouennais et Amiénois avaient du mal à mettre beaucoup de rythme dans cette rencontre.

Alors que les Gothiques menaient légèrement le match, ils s'offraient l'ouverture du score à cinq minutes de la fin du premier tiers, en supériorité numérique, grâce à Philippe Haley, seul au deuxième poteau. Quand les locaux ont eu la possibilité de faire le break sur un tir de pénalité, le portier Matija Pintaric a maintenu les siens dans le match. Après un deuxième tiers sans but, les locaux pensaient filer vers la victoire mais à cinq secondes de la fin du match, alors que Pintaric avait laissé son filet désert pour évoluer à un joueur de plus, Bastien Maia venait prendre un rebond laissé par Buysse et crucifiait ses anciens coéquipiers pour l'égalisation rouennaise (1-1).

Les prolongations ne donnant rien, les deux équipes s'en remettaient aux tirs aux buts. Avec un Pintaric toujours héroïque, qui arrêtait toutes les tentatives picardes, Marc-André Thinel venait offrir la victoire aux supporters rouennais venus en nombre pour ce derby.

⚡️FIN DU MATCH⚡️#AMIROU@LesGothiques 1⃣-2⃣ @DragonsdeRouen (T.A.B)

Victoire au bout du suspense pour les Dragons à l'issue de la séance de tirs au but grâce à l'unique réalisation de @thinner24, après l'égalisation in-extremis de @bmaia18 en fin de match !

💛🖤 #GoDragons pic.twitter.com/lrDP1CkzoF — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) January 17, 2020

La fiche

Période 1

Amiens - Philippe Halley (en supériorité numérique) (Jerome Verrier, Romain Bault) 14:50

Période 2

Pas de but

Période 3

Rouen - Bastien Maia (joueur supplémentaire) (Cam Barker, Loic Lamperier) 19:55

Prolongation

Pas de but

Tirs au but

Rouen - Marc-André Thinel

Prochain rendez-vous

Revenus à trois points d'Angers après sa défaite à Gap et à deux points d'Amiens, les Jaunes et Noirs restent 4e avant de recevoir les Pionniers de Chamonix et de laver la précédente défaite d'il y a quelques jours (5-1 le mardi 21 janvier 2020).