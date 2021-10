Rouen. Le Rouen Normandie rugby renoue avec la victoire

Ce vendredi 17 janvier 2020, le Rouen Normandie Rugby se déplaçait à Valence-Romans pour la 17e journée de championnat ProD2

Une occasion à saisir pour les Lions

Mal engagés dans cette saison, les Lions se retrouvaient dans la zone de relégation et, cumulant les défaites, les chances d'en sortir s'amenuisaient.

La rencontre face à Valence-Romans, dernier au classement, était une chance à saisir pour relever la tête.

La rencontre

Sous une pluie battante, la rencontre débute par un essai transformé, inscrit très rapidement par Valence-Romans, dès la 2e minute. Et même si Rouen réplique avec un essai (non-transformé) à son tour, Valence reste en tête et garde cette avance à la mi temps 10-8.

De retour des vestiaires, les deux équipes sont prêtes à en découdre et la seconde mi-temps s'annonce capitale. Les esprits s'échauffent et les deux équipes se retrouvent à jouer à 14 contre 14. Affaibli, Valence-Romans concède 2 pénalités de suite et les Rouennais prennent l'avantage pour la première fois de la rencontre (14-10) avant d'alourdir le score (17-10).

Dans les dernières minutes de la rencontre, sur une action de Rouen vers l'en-but adverse, l'arbitre a un doute sur l'essai avant de l'accorder aux Rouennais qui prennent encore un peu plus le large au score (24-10). Les Rouennais garderont ce score jusqu'au coup de sifflet final.

Au classement, les Normands prennent une cinquième victoire au compteur et cumulent maintenant 24 points. Ils profitent également de la défaite d'Aurillac, qui s'est incliné 38-15 face à Perpignan, pour grimper au classement et se hisser de justesse hors de la zone de relégation, à la 14e place.

Pour la prochaine rencontre, les Lions affronteront Aurillac pour essayer de confirmer leur place en Pro D2.