Caen. Municipales. Le PCF rejoint le Rassemblement écologiste et citoyen

"C'est la réussite d'un pari lancé en juin pour mettre l'écologie au cœur de toutes les politiques publiques", se réjouit Rudy L'Orphelin, tête de liste du Rassemblement écologiste et citoyen pour les élections municipales des 15 et 22 mars à Caen. Aux côtés de sa binôme Alexandra Beldjoudi, il a annoncé ce vendredi 17 janvier le soutien du Parti communiste français, dès le premier tour de scrutin. "C'est le témoignage qu'il n'y a pas d'écologie sans solidarité", estime le candidat. "Ce qui nous rassemble, c'est d'abord un constat partagé sur la philosophie libérale et décomplexée du maire sortant", enchaîne Lillian Bellet, chef de file du PCF pour la campagne. L'alliance s'est construite "dans le temps, à travers des échanges avant même la pré-campagne, pendant le mandat", poursuit l'actuel conseiller municipal d'opposition. "Nous avons choisi de rejoindre la dynamique sur laquelle la participation citoyenne est plus forte", ajoute Lilian Bellet. "Nous pouvons être la surprise des 15 et 22 mars", estime Rudy L'Orphelin. Le projet du Rassemblement écologiste et citoyen sera détaillé début février.