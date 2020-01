Normandie. Transmanche : le bon bilan des ports

Ports de Normandie : c'est le nom de l'entité qui regroupe depuis un an les ports de Cherbourg-en-Cotentin, Dieppe et Caen/Ouistreham. Douze mois après sa création, "tous les indicateurs sont au vert", selon son directeur, Philippe Deiss. Les ports normands ont en effet enregistré des chiffres en hausse sur les escales, les marchandises et les passagers. Ils sont 1,9 million à avoir transité par l'un des trois sites.

Côté transmanche, le point fort c'est l'Irlande (+ 33 % de trafic passagers), dû notamment à l'arrivée WB Yeats à Cherbourg, le plus gros ferry du monde. En revanche, la perspective Brexit et la baisse de la livre sterling impactent encore les lignes vers le Royaume-Uni, avec des baisses de 1 à 8 % selon les ports.

En 2020, le trafic devrait être boosté par l'arrivée du Honfleur sur le port de Caen. Dernier né de la Britanny Ferries, il est alimenté au gaz naturel liquéfié, moins polluant. À Dieppe, Région et Département financent l'installation de scrubbers, sortes de pots catalytiques, sur les deux ferries qui font la liaison vers Newhaven. Façon, là aussi, de réduire l'impact sur la planète. Brittany Ferries s'intéresse par ailleurs à Cherbourg pour la création d'une activité de ferroutage, qui permet de charger les poids lourds qui débarquent sur des trains, pour rejoindre le sud de l'Europe.