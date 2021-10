Danse contemporaine. Feu : une violence salutaire qui devient objet artistique

Pièce chorégraphique de la Cie La Vouivre, Feu sera interprétée par cinq danseurs dans sa forme la plus aboutie les 28 et 29 janvier à la salle Louis-Jouvet à Rouen, à 20h. À l'origine de cette compagnie, le duo Samuel Faccioli et Bérengère Fournier. Feu traite de la violence intime, de la chute et de la résilience : "C'est un véritable coup de poing chorégraphique, annonce Bérengère. L'espace se métamorphose créant des sensations de vertige". Après avoir été guérie d'un cancer du sein peu de temps après avoir mis au monde leur enfant, Bérengère a ressenti le besoin viscéral de métamorphoser cette expérience en un objet artistique. "Il se trouve qu'à ce moment-là notre pays était frappé de plein fouet par les attentats. La violence est partout. Envisager de la mettre en scène et la transformer en élan vital : voilà l'enjeu de Feu." La musique vient souligner en permanence cette pulsion de vie : "Gabriel Fabing, avec sa guitare, sa voix, sa pédale à effet, se cale sur les sensations des danseurs pour composer une musique électro qui touche au cœur les spectateurs". (15 à 19€. letincelle-rouen.fr)