Caen. La Brasserie caennaise, idéale pour déjeuner

J'ai une vue directe sur cette brasserie depuis mon bureau, et le jour est venu de la voir d'un peu plus près. Dans un cadre très sobre, nous sommes accueillies dans La Brasserie caennaise, ma collègue et moi, par le patron Frédéric Houdet. Ce Caennais d'origine a repris Le Tilbury en juillet 2018 : "Au début, j'ai gardé le PMU mais ça ne me convenait plus." En fin d'année, le gérant a décidé de donner un coup de neuf à l'établissement : plus de PMU, nouveau nom mais "toujours le même cuisinier". Anthony Chambet, le chef, est cuisinier depuis plusieurs années. Il a "carte blanche pour les plats".

"Chaque jour, il y a une viande et un poisson du jour. Je fais des plats de brasserie que je choisis en fonction des saisons. Par exemple l'hiver, on fait les tripes à la mode de Caen et l'été, c'est remplacé par un tartare", explique Anthony Chambet. Le patron, quant à lui, est au service et au bar, mais il n'est pas seul : "Ma mère vient m'aider", sourit-il.

Garantir la fraîcheur

Une fois installées, le patron nous propose les plats du jour. Au choix : une brandade de morue ou un sauté au porc accompagné d'une purée de pomme de terre. Il y a également quelques viandes à la carte "On ne veut pas proposer trop de produits car on veut garantir la fraîcheur de tout ce que l'on propose." Et au chef cuisinier, d'ajouter : "Nos entrées et plats sont tous faits maisons." Nos choix s'arrêtent sur les plats du jour : le poisson pour ma collègue et la viande pour moi. Quelques minutes après, nous sommes servies. Pain, eau et un "bon appétit" : tout est prêt pour que nous commencions à manger. Ma gourmandise m'emporte : à l'arrivée du patron posant la question "Désirez-vous un dessert ?", je ne peux pas résister. Je décide de prendre un mille-feuille accompagné d'une pointe de chantilly. Ce sera une tarte aux myrtilles pour mon amie. Le tout pour l'agréable somme de 13 euros.

Pratique. 33, rue du Havre. Ouvert de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi. Restaurant le midi uniquement. Tél : 02 31 86 42 19.