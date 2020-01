Caen. Un homme rejugé et condamné sept ans après une rixe place Malherbe

Tom Delien, âgé de 24 ans au moment des faits, avait déjà comparu en 2013 devant le tribunal correctionnel mais son jugement avait été annulé par la Cour d'appel. Sous le coup d'un mandat d'arrêt en date de 2013 et d'un mandat de recherche de 2018, il a été rejugé mercredi 15 janvier. Il y a donc sept ans, place Malherbe à Caen, un homme est agressé violemment par le prévenu, d'autres personnes s'interposent, et la scène se transforme en rixe générale impliquant une vingtaine de protagonistes. L'un des policiers arrivé sur place sera même pris à partie et du matériel sera dégradé. Déjà condamné cinq fois à l'époque pour des motifs similaires, Tom Delien, a écopé d'une peine de plus : douze mois d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt.