Caen. La boucherie Marcel, de père en fils

À l'entrée de la Boucherie Marcel, c'est un homme plein d'énergie qui vous attend derrière sa vitrine. Jonathan Lasry vient de reprendre l'entreprise familiale qui a été créée en 1964 et connue pour ces célèbres merguez. "La boucherie appartenait à mon grand-père, puis à mon père et maintenant à moi", se réjouit Jonathan. Il ne cache pas son envie qu'un de ses enfants reprenne l'affaire familiale un jour.

Ouvert de 6h30 à 12h45 et de 14h15 à 19h30 du mardi au samedi et de 7h à 13h le dimanche.