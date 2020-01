Seine-Maritime. Municipales. La campagne est lancée pour la liste Fécamp citoyenne, écologique et solidaire

La liste Fécamp citoyenne, écologique et solidaire est entrée dans une nouvelle étape. Elle a lancé officiellement, le mardi 14 janvier, sa campagne pour les élections municipales de mars 2020. Son noyau actif est composé d'une dizaine de personnes. La tête de liste n'a pas encore été choisie, mais elle devrait être connue d'ici fin janvier-début février. "On est sans tutelle, ni dictat, libres de tout parti politique, dans l'éthique initialement définie, à savoir répondre au mieux aux préoccupations des Fécampoises et des Fécampois, dans un souci de démocratie, d'écologie et de solidarité."

"Les choses se constituent

progressivement"

Mais alors vraiment libres de tout parti politique ? "Sur la liste, il y a des Insoumis, quelques Gilets jaunes et des citoyens comme moi, qui n'ont jamais été encartés, qui se reconnaissent dans notre démarche tournée vers la population", nous répond Stéphane Talbot, l'un des porte-parole de la liste et cadre commercial dans la vie de tous les jours. Mais pas de communistes, ni de socialistes. "L'ancien maire de Fécamp Patrick Jeanne ne fait pas campagne avec nous. Je ne sais pas ce qu'il va décider. De toute façon, on s'est recentrés sur la volonté de se tourner vers les habitants. Donc tout ce qui est politique, accord interparti, ça ne nous occupe pas du tout. Notre idée est de redonner de la confiance aux gens. C'est pour cela qu'il n'y a pas de liste vraiment précise. Les choses se constituent progressivement, avec la population."

Des référendums réguliers dans les propositions

Fécamp citoyenne, écologique et solidaire s'inscrit dans la continuité et l'esprit des réunions publiques et des ateliers organisés depuis le 14 novembre 2019 dans les quartiers de la ville. Une démarche entreprise par la France insoumise, le Parti communiste français et les Gilets jaunes pour coécrire un programme électoral. "Au sujet de la citoyenneté, si on remporte les municipales, il pourrait y avoir des référendums réguliers pour valider auprès de la population le fait que les gens nous suivent, ou se suivent car l'idée est qu'il y ait un suivi collectif. On souhaite aussi que Fécamp engage une démarche vers une ville à énergie positive. Nous voulons également développer une économie locale autour des circuits courts. Les logements et la fracture numérique sont des sujets qui attirent aussi notre attention. Cette ville a du potentiel au niveau de l'économie, de la culture, du tourisme, de l'histoire et de l'architecture. Il y a beaucoup de choses à faire émerger", conclut Stéphane Talbot. Mais avant cela, il faudra choisir une tête de liste…