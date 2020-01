Normandie. Urgences : les départements veulent créer des centres d'appels communs

Au cours de la réunion dans l'Orne, le mercredi 15 janvier, des cinq présidents des cinq Départements normands, ces derniers ont souhaité la mise en place de plateformes qui réuniront dans chacun des départements : les centres d'appels téléphoniques du SAMU (Service d'aide médicale d'urgence) et du CODIS (Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours).

Les études montrent que plus de 50 % de ces communications téléphoniques relèvent de problèmes de santé, car les Normands sont confrontés aux difficultés d'accès aux soins liées à la baisse des médecins généralistes. D'où une activité croissante des pompiers, de plus en plus en première ligne pour porter secours aux personnes en détresse. Parallèlement, ils assurent davantage d'interventions en situation de carences ambulancières. À l'hôpital, même constat. Les services des urgences sont quotidiennement débordés. Devant la crise des urgences hospitalières et l'augmentation des interventions non urgentes des pompiers, les présidents des Départements normands vont faire parvenir une lettre commune au Premier ministre ainsi qu'à la direction générale de l'Agence région de santé (ARS) pour demander la mise en place d'une plateforme commune d'appels de santé et de secours qui regrouperaient les services d'urgences dans chaque département.