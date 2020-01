Cinéma. Les Filles du Docteur March, une très bonne adaptation

J'ai grandi avec le dessin animé japonais Les quatre filles du docteur March qui passait à la télévision, et également avec le film de 1994 avec Winona Ryder, Claire Danes, Kirsten Dunst et Christian Bale. Sans être une experte de l'œuvre de Louisa May Alcott, je connais donc assez bien l'histoire, même si les souvenirs ont une vingtaine d'années. Et pourtant, j'ai été transportée dans l'univers, quelle belle palette d'émotions j'ai ressenties devant le grand écran !

Greta Gerwig a bien mené sa barque, avec une belle réalisation sublimée par un casting d'exception. Dès le début du film, je me suis sentie intégrée à la famille, la complicité des sœurs entre elles et avec leur mère crève l'écran. C'est un tourbillon de vitalité et de créativité, joué avec beaucoup de naturel. L'intégration des garçons/hommes à l'histoire se fait, elle aussi, de façon complètement naturelle et en délicatesse. J'ai adoré suivre cette complicité tout au long du film, une complicité qui évolue bien sûr, au fur et à mesure que les personnages gagnent en âge.

La réalisatrice Greta Gerwig a choisi de jongler avec les flash-back pour nous raconter cette histoire. Nous suivons principalement Jo, et des scènes du passé viennent régulièrement s'immiscer dans le présent pour mettre en lumière certaines relations et nous montrer les souvenirs des protagonistes. Il suffit de se fier à leurs looks respectifs pour savoir si nous sommes dans le présent ou dans un flash-back, je n'ai, pour ma part, pas eu de mal à suivre la trame. Ce parti pris ajoute encore de la vitalité à l'ensemble et je trouve que c'est une bonne idée. J'ai en revanche eu plus de mal avec la façon de nous montrer les lettres reçues aux différentes étapes de leurs vies. L'expéditeur se met face caméra et débite le texte qu'il a écrit, comme s'il nous regardait dans les yeux. Un peu étrange, mais ce n'est vraiment qu'un détail.

La musique du français Alexandre Desplat est parfaite et ajoute de l'émotion à chacune des scènes, qu'elles soient joyeuses, tendues ou tristes. Car oui, même si vous connaissez l'histoire, il y a des chances que vous soyez touchés, comme moi qui n'ai pas réussi à empêcher quelques larmes de couler. Évidemment, c'est un gage de qualité pour un film de ce genre !

Les Filles du Docteur March a su m'émouvoir et m'embarquer dans sa ronde, pleine de fougue avec ce casting féminin et masculin au top. À noter que les deux acteurs masculins principaux sont français. J'ai adoré me plonger dans la vie de cette famille et les côtoyer quelques heures. Le message féministe de l'époque résonne toujours autant et est bien appréciable filmé comme cela. Les Oscars ne s'y sont pas trompés, avec six nominations pour cette édition 2020.

Les Filles du Docteur March est un film que je vous recommande fortement. Tout le casting est incroyable et nous embarque dans la vie des March, tourbillonnante et terrible à la fois. C'est à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.