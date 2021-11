Le film du jour : Noé

La bible inspire de nouveau Hollywood avec le film que vous présente aujourd'hui : Noé. Croyants ou non, tout le monde connaît l'histoire

Cela promet de grands scènes hollywoodiennes ! … Ou pas. Déluge , trombes d'eau, éradication de la race humaine... les scènes épiques de l'histoire sont inintéressantes. Tiens, un mot qui correspond exactement à ce film en fait. Nous n'avons pas de claque visuelle et franchement … que c'est long.Noé est une espèce d'ermite extrémiste qui ne voit pas le bien, même dans sa propre famille. Seuls les animaux méritent la vie.La profondeur des personnages est quasi nulle, l'un des fils du personnage principal a tout de l'ado obsédé sexuel par exemple.Concernant la réalisation, j'attendais beaucoup d'un artiste comme Darren Aronofsky. Après les chefs d'oeuvre « Requiem for a dream » et « Black Swan » on a un film bien en dessous qualitativement, parfois même consternant. Le rêve de Noé, en fait le message qui lui adresse Dieu, est très kitsch, avec notamment ces plans en contre-jour de l'assassinat d'Abel par Caïn.Il faut savoir que ce film n'est pas tout à fait l'adaptation de l'épisode biblique mais celle de la bande-dessinée que le réalisateur a créée, en s'inspirant de la Bible. Il y a donc de grandes libertés prises avec le mythe. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des scènes improbables : Darren Aronofsky a t'il voulu rendre hommage à Peter Jackson avec cette scène digne du seigneur des anneaux les 2 tours ? En guise d'Isengard assailli par les Ents, ces gigantesques arbres mobiles et parlants, nous avons les veilleurs, ces golems de Pierre à 5 bras, autrefois des Anges, qui aident Noé à construire son arche et à la défendre contre les assauts des hommes qui veulent monter à l'intérieur pour échapper à la destruction. ..Avouez que c'est un peu ridicule. Ce film est assez drôle malgré lui en fait.Le seul point positif que l'on peut trouver à ce film, ce sont les paysages. Les déserts à la terre noire ou la montagne verdoyante sont magnifiques. Maigre compensation pour un blockbuster.