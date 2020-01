Caen. Pris en flagrant délit de vol de vélo, il écope de prison avec sursis

Lundi 2 septembre 2019, 1h10 du matin, à Caen. Deux individus sortent d'une cave proche de la rue Auguste Lechesne avec deux vélos. L'un est mineur, et a priori le leader de l'opération, l'autre, un homme de 22 ans d'origine albanaise. Pris en flagrant délit, il reconnaît avoir fait le guet, tandis que son complice forçait la porte de la cave avec un burin. "On voulait les vendre et se partager l'argent" précise-t-il lors de son procès, mardi 14 janvier. Pour le procureur, si un simple vol de deux vélos devant le tribunal correctionnel peut prêter à sourire, le préjudice est réel, et le prévenu mérite une condamnation de quatre mois de prison avec sursis. Ce demandeur d'asile, en France depuis trois mois et demi, est condamné à deux mois, avec sursis.