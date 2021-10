Le Theil. Le site Gestamp se développe dans le Perche de l'Orne

L'usine Gestamp au Theil-sur-Huisne, vitrine française du groupe espagnol, est spécialisée dans l'emboutissage et le formage à chaud, pour les véhicules Espaces, Talisman et autres Scénic de Renault, et pour les 208, 508, 3008, 5008, de PSA. De très gros investissements y ont été réalisés.

L'usine emploie 900 salariés pour un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros, sur 230 000 m2, avec 24 presses, six lignes de découpe laser, 160 robots de soudure. Elle utilise quotidiennement 650 tonnes de bobine d'acier, soit… 25 à 30 camions ! Elle expédie ses productions vers la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Pologne, la Slovaquie et le Maroc. Dix millions d'euros y ont été investis en 2019, avec l'installation de nouvelles machines, dont une presse de 2 500 tonnes. Ces machines sont destinées à la future Yaris de Toyota, qui sera lancée en mai 2020.

L'une des monumentales presses au Theil. - CDC Collines du Perche Normand.

C'est aussi désormais l'idée au Theil, de développer prochainement un centre de formation par l'apprentissage pour les métiers en tension, comme les soudeurs et les outilleurs.