Podcast. Fabrice Clément, invité exceptionnel du Club Malherbe 

Au lendemain de la défaite concédée par le SM Caen à Lorient (2-1), Fabrice Clément était l'invité de votre émission Club Malherbe. Pendant 20 minutes, il a répondu aux questions de Sylvain Letouzé.

L'actualité avec la défaite à Lorient, les douze points de retard sur la cinquième place, la déception du début de saison, le mercato et l'avenir plus lointain, avec le passage devant la DNCG, la formation ou encore la construction entreprise d'un nouveau Stade Malherbe. Tout cela sans oublier le match Granville-Marseille et le beau geste du SMC à l'égard des Manchois…

Retrouvez l'interview de début d'année 2020 de Fabrice Clément, président du SM Caen.