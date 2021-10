Prévisions météo Normandie : mardi 21 août, temps couvert

Mardi 21 août

Le matin, ciel couvert sur le Calvados et la Manche avec des températures autour de 14° au lever du jour et 20° en fin de matinée.

Dans l'Orne, quelques éclaircies et des températures autour de 25° en fin de matinée à Alençon.

L'après-midi, de belles éclaircies sont prévues sur le Calvados, le centre Manche, le sud Manche, les régions de Flers, Argentan, Vimoutiers, Domfront et Alençon. Les températures de 20° à 26°.

De rares averses peuvent survenir mardi après midi sur le Perche et le nord Cotentin.

Mercredi 22 août, temps variable en Basse-Normandie

Le temps sera variable pour la Manche, le Calvados et l'Orne.

Du soleil franc est prévu dès le matin sur le Perche et Alençon. Et l'après-midi sur le nord Cotentin, le sud Manche et la baie du Mont-Saint-Michel.

Les températures se rafraichissent, autour de 20°.

Ailleurs en France

Aujourd'hui, la France connaîtra encore de fortes chaleurs mais celles-ci tendront toutefois à régresser tandis que la vigilance orange canicule restera en vigueur sur 16 départements - du Tarn au Territoire de Belfort.

Les départements toujours sous le coup d'une vigilance orange sont l'Ain (01), l'Allier (03), la Côte d'Or(21),la Haute-Garonne (31), l'Isère (38), la Loire (42), le Lot (46), la Nièvre (58), le Puy-de-Dôme (63), le Haut-Rhin (68), le Rhône (69), la Haute-Saône (70), la Saône-et-Loire (71), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82) et le, Territoire de Belfort (90).

Les températures dans la nuit de lundi à mardi vont demeurer encore élevées, de l'ordre de 19 à 22 degrés au sud de la Loire et dans les régions de l'est. Aujourd'hui, la zone de très forte chaleur aura tendance à régresser par rapport aux jours précédents. Des températures maximales supérieures ou égales à 34/37 degrés persisteront de la vallée du Rhône vers Rhône-Alpes et l'Alsace, cette chaleur deviendra lourde avec un risque d'ondées orageuses. Du Sud-Ouest vers le Centre, le massif Central, la Bourgogne, la chaleur bien qu'encore présente, sera en atténuation.

Les températures maximales s'établiront en général entre 30 et 34 degrés soit en nette baisse par rapport à dimanche. Toutefois un îlot de très fortes chaleurs entre 33 et 36 degrés se maintiendra sur l'intérieur de Midi-Pyrénées à l'Auvergne.

Demain, un rafraîchissement plus net s'opérera sur quasiment tout le pays - à l'exception de la basse vallée du Rhône et l'intérieur de la Provence et marquera alors la fin de cet épisode caniculaire. Les températures seront également élevées sur tous les départements places en vigilance jaune.

Côté ciel, des régions atlantiques au Nord-Ouest et au Nord, le temps s'annoncera assez nuageux mardi,

voire assez gris en matinée, d'une part de la Bretagne et des Pays de Loire au Nord-Pas-de-Calais, avec même du brouillard près des côtes, d'autre part, du sud de l'Aquitaine à l'ouest de Midi-Pyrénées.

Sur toutes ces régions le ciel deviendra plus variable avec des éclaircies en journée. De Midi-Pyrénées à la Méditerranée, hormis quelques nuages bas le matin sur le littoral méditerranéen, le temps restera ensoleillé et chaud avec toujours quelques averses ponctuelles parfois orageuses sur le relief pyrénéen ou alpin.

Partout ailleurs, le ciel sera chaotique et le temps orageux. Les ondées éparses le matin deviendront plus fréquentes et orageuses l'après-midi, en particulier du Massif Central aux frontières du nord, au Nord-Est et jusqu'au nord des Alpes en soirée.

Les températures minimales seront stationnaires, avec 13 à 18 degrés du nord de la Loire à la frontière belge, 18 à 21 partout ailleurs, mais encore 22 ou 23 degrés de l'est de Midi-Pyrénées à la Méditerranée et à Rhône-Alpes.

En journée, le thermomètre affichera 20 à 25 degrés en bordure de Manche, 25 à 30 de l'ouest de l'Aquitaine à la région parisienne et jusqu'aux frontières du nord, 30 à 35 de l'ouest de Midi-Pyrénées au Centre et au Nord-Est, mais encore 34 à 38 degrés de l'est de Midi-Pyrénées à la Méditerranée et au quart sud-est, avec 39, voire localement 40 sur PACA.