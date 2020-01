Gonfreville-l'Orcher. Coupe de France. Le football en fête au stade Océane

C'est le prix à payer quand on réalise de belles performances. Michel Garcia, le président du club de l'ESM Gonfreville-l'Orcher football court dans tous les sens en ce moment. La raison : la qualification de son équipe première (composée de joueurs amateurs) pour les 16es de finale de la Coupe de France. Match prévu le samedi 18 janvier au stade Océane, devant au moins 10 000 personnes face aux professionnels de Lille. Le ticket composté par les moins de 19 ans du club pour les 16es de finale de la coupe Gambardella (Coupe de France des jeunes) va l'obliger à se rendre le jeudi 16 janvier à Paris, pour le tirage au sort, soit à peine 48 heures avant la rencontre face au LOSC. "Tout s'enchaîne", nous dit celui qui va céder sa place au mois de juin 2020, après avoir tenu les rênes du club pendant 56 ans. Michel Garcia se dit content du tirage au sort, car "Lille est une équipe prestigieuse, qui joue en ligue des champions, 5e de ligue."

Un de ses meilleurs souvenirs

Michel Garcia en a connu des choses avec l'ESMGO. Forcément, ce 16e de finale de Coupe de France va constituer l'un de ses meilleurs souvenirs à la tête du club. Mais il y a aussi l'évolution de la structure. "Quand je suis arrivé ici, il n'y avait que quatre équipes seniors et trois formations de jeunes. Aujourd'hui, on est à cinq chez les seniors, dont une équipe féminine et 17 chez les jeunes." Ce qui fait plus de 500 licenciés, dont ceux qui évolueront le samedi 18 janvier face aux stars de Lille. Des amateurs, qui s'entraînent quand même trois à quatre fois par semaine. Mais, ils ne vivent pas du foot. Ils ont tous un travail à côté : docker, infirmier, éducateur… "On a créé les conditions pour que ce soit une belle fête populaire, notamment en rendant accessible le stade à travers des tarifs dès 5 euros", conclut le maire de Gonfreville-l'Orcher, Alban Bruneau.

Le match de Coupe de France Gonfreville-l'Orcher-Lille sera à suivre en direct sur Tendance Ouest, le samedi 18 janvier. Coup d'envoi à 15 heures.