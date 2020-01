Affaires. Ghosn attaque Renault devant les prud'hommes pour réclamer sa retraite

Dopé par sa conférence de presse, Carlos Ghosn attaque Renault devant les prud'hommes : "Je réclame mes droits à la retraite ainsi qu'à tous les droits qui me sont acquis", annonce-t-il. Argument : quand il a présenté sa démission de Renault en janvier 2019, il stipulait que c'était sous réserve que "l'intégralité de ses droits" soit préservée. L'ex-patron de Renault-Nissan-Mitsubishi avait été arrêté à Tokyo le 19 novembre 2018 et inculpé pour "abus de confiance et dissimulation de revenus".