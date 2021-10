Musique. Du changement pour les prochaines Victoires de la Musique

Le vendredi 14 février, aura lieu la 35e édition des Victoires de la Musique. Et pour cette édition 2020, en direct de la Seine musicale à Paris, il y aura du changement.

La soirée sera placée sous le signe de l'ouverture, des découvertes et de la nouveauté. La cérémonie, qui sera parrainée par Florent Pagny, a renforcé son Académie de votants à 900 personnes, incluant notamment le public à travers 200 non-professionnels sélectionnés, tandis qu'il n'y aura plus que huit catégories représentées et jusqu'à cinq nommé(e)s par catégorie.

En effet, les catégories de genre (albums de chansons, rap, rock, électro..) ont été supprimées. Les catégories restantes seront : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation scène, Album ou EP révélation, Album, Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle. Alors que tous les artistes nommés auront la possibilité de venir chanter un titre en live durant la soirée, vous pourrez élire, en direct, la Chanson originale de l'année, et vous déciderez en amont des gagnants des catégories Concert et Création audiovisuelle, via un site internet dédié.

Et les nommés sont :

Artiste masculin

- Philippe Katerine

- Lomepal

- Alain Souchon

Artiste féminine

- Angèle

- Clara Luciani

- Catherine Ringer

Révélation scène

- Hoshi

- Aloïse Sauvage

- Suzane

Album révélation

- Malik Djoudi - Tempéraments

- Maëlle - Maëlle

- Pomme - Les failles

Album

- Vincent Delerm - Panorama

- Philippe Katerine - Confessions

- Lomepal - Jeannine

- Nekfeu - Les étoiles vagabondes : expansion

- Alain Souchon - Âme fifties

Chanson originale

- Boulevard des Airs feat. Vianney - Allez reste

- Philippe Katerine - Stone avec toi

- Clara Luciani - Nue

- Alain Souchon - Presque

- Vitaa & Slimane - Ça va ça vient

Concert

- Jeanne Added - Both Sides

- Angèle - Brol Tour

- M (Matthieu Chédid) - Le grand petit concert

Création audiovisuelle

- Angèle - Balance ton quoi

- Les Vieilles Canailles - Live Les Vieilles Canailles

- PNL - Au DD