Musique. Le vidéaste Squeezie dévoile son premier titre Influenceurs

Ce n'est pas le premier créateur de vidéo sur le web à interpréter un titre sur sa propre chaîne Youtube, mais souvent ses collègues français le font sur un ton léger, humoristique, parfois parodique et cela ne reste qu'une partition de leurs créations. Même s'il ne s'agit ici que d'un seul et premier titre, l'engagement que nous propose Lucas (Alias Squeezie) semble clair, sérieux et travaillé.

En tout cas, c'est le ton que nous donne l'ensemble de cette réalisation. Entraîné par un tempo plutôt club et par une touche d'auto-tune sur la voix du principal intéressé, Influenceurs entre bien dans la tendance actuelle. La vidéo a déjà récolté plusieurs millions de vues en l'espace de quelques jours. Voici les images.

D'après les commentaires et les avis laissés sous la publication de la vidéo, les internautes semblent accueillir à bras ouverts cette nouvelle orientation du youtubeur. Alors certes, Lucas a une grande communauté, mais peut-être que l'avenir musical sera prochainement en partie sous le contrôle des influenceurs ?