Ouistreham. Municipales. Romain Bail se présente pour entamer un deuxième mandat

Romain Bail est le maire de Ouistreham depuis 2014.

Vous entamez votre campagne deux mois avant les élections…

"Lorsque je me suis présenté en 2014, j'ai annoncé un programme pour deux mandats. Il me paraît logique d'aller jusqu'au bout de l'action. Les Ouistrehamais m'ont témoigné de leur accompagnement. En quelques mois, plus de 500 personnes ont adhéré à un comité de soutien. Cela laisse croire que j'ai mes chances.

Vos affaires judiciaires peuvent-elles vous porter préjudice ?

Il ne faut pas mélanger le judiciaire et la vie démocratique locale. Ce n'est pas un sujet qui est sur le devant de la scène chez les Ouistrehamais. Les habitants font la différence dans la réalité de leur vie au quotidien. Il leur appartiendra de m'accompagner ou non le 15 mars prochain.

Quels sont les projets si vous êtes réélu ?

La rénovation de l'église doit se poursuivre. La salle de spectacle liée au centre franco-britannique également. Nous avions aussi lancé le projet d'une passerelle entre Ouistreham (au bout de la pointe du siège) et Merville-Franceville. La question des migrants et du Brexit est essentielle.

Le Brexit est-il un sujet à prendre au sérieux dans cette campagne ?

Évidemment. Maîtriser la langue anglaise est essentiel, ce n'est pas le cas des autres candidats. Le fait d'avoir participé à l'ensemble des négociations sur le réaménagement du port de Ouistreham joue en ma faveur, puisque j'ai travaillé sur ce dossier depuis deux ans avec des représentants de l'État. Il faut réfléchir à la relation envisagée avec la Grande-Bretagne dans les années à venir."