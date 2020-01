Point de vue . Le football oui, mais pas que !  

Inutile de tourner autour du pot, les yeux du sport Rouennais seront tous rivés vers le stade Robert-Diochon, dimanche 19 janvier 2020 à partir de 17h15, théâtre d'un 16e de finale de Coupe de France de football qui s'annonce épique entre le FC Rouen qui évolue en Nationale 2, comprenez la quatrième division en France, et le SCO d'Angers qui joue en Ligue 1, l'élite. Après avoir terrassé le FC Metz, autre formation d'élite, les Diables Rouges auraient tort de ne pas croire à un nouvel exploit.

Mais la planète sport ne s'arrêtera pas pour autant de tourner et le football ne doit pas phagocyter toute l'actualité sportive. La semaine passée, Hervé Morin le président de la Région Normandie a annoncé un grand événement, le retour du Tour de France en 2022 au pied de la cathédrale Notre-Dame. Vendredi 17 puis mardi 21, le Rouen Métropole Basket reçoit Antibes et Blois pour quasiment boucler sa présence dans le Top 5 de Pro B. Dans le même temps, les Lions du Rouen Normandie rugby seront quant à eux à Valence-Romans pour un match capital en vue de leur survie en Pro D2. Ce n'est donc pas qu'un seul sport, si populaire soit-il, qui doit faire oublier les grandes aventures de montées pour les uns ou les grandes bagarres de maintien pour les autres. Oui, la renaissance du FCR est belle, mais l'accession du RMB en Pro A et le maintien du RNR en Pro D2 le seraient tout autant.