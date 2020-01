Caen. Tatoos, jeux vidéos, soins : les petits nouveaux

De nouveaux commerces ont vu le jour dans différents quartiers du centre-ville de Caen, près de Venoix, du port ou encore de la rue Saint-Jean. Les trois ont une activité dans l'ère du temps. Alors que l'offre est déjà importante sur Caen et l'agglomération, Jérémy a ouvert son propre salon de tatouage. Selon lui, "il y a de plus en plus de tatoueurs, mais aussi beaucoup plus de personnes qui se font tatouer". À quelques centaines de mètres, on retrouve un autre univers, lui aussi un peu fantastique, avec l'ouverture d'un magasin 100 % geek dans la même rue que le nouveau centre e-sport (voir édition du 8 janvier). Les fans de Harry Potter, de Star Wars ou encore de Games of Thrones ne peuvent y trouver que leur bonheur. Joris, le gérant, veut faire de cet endroit "le paradis du geek". Et pour la clientèle féminine, on retrouve le salon "Flore de pô et rêve divin". La mère et la fille s'associent pour reprendre le bébé courant février.

