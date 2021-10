L'éphéméride-agenda du lundi 20 août 2012

Voici l'éphéméride du lundi 20 août



LUNDI 20 AOUT 2012

------------------



233e jour de l'année



SAINT-BERNARD

Entré dans les ordres à l'abbaye de Cîteaux (Côte-d'Or), il fonda au début du XIIe siècle l'abbaye de Clairvaux (Aube). Participa à la seconde croisade vers 1150

Les Bernard sont généreux et réfléchis

Couleur : le violet

Chiffre : le 8



QUELQUES 20 AOUT

----------------



1901 : naissance de l'écrivain italien Salvatore Quasimodo (mort le 4 juin

1968)

1940 : assassinat de Leon Trotski à Mexico par un tueur de Staline

1941 : création du camp de Drancy, après une rafle de 4.232 Juifs de Paris

1968 : entrée des chars soviétiques à Prague

1995 : mort du dessinateur de bandes dessinées italien Hugo Pratt

2004 : en Irak, deux journalistes français, Christian Chesnot et Georges Malbrunot, sont enlevés par "l'Armée islamique", entre Bagdad et Nadjaf

2008 : un avion de la compagnie espagnole Spanair s'écrase sur l'aéroport international de Madrid, faisant 154 morts



Le soleil se lève une minute plus tard à 06H52 et se couche deux minutes plus tôt à 20H55

Le dicton : "A la Saint-Bernard, plus de blé sous ton hangar et au moissonneur sa part".





LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

----------------------------------------



POLITIQUE

------------

PARIS - 11H30 - Conférence de presse de présentation des journées d'été du PS - siège du PS - rue de Solférino - 75005



AMIENS - 13h35 - Le ministre de la Ville Francois Lamy se rend à Amiens, quelques jours après les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre du dans un quartier du nord de la ville - conférence de presse à la préfecture de la Somme à 13h35.





EDUCATION

------------

PARIS - 10H00 - Conférence de presse de l'Unef pour présenter une étude portant sur le coût de la vie étudiante. Au bureau National de l'Unef - 112, boulevard de la Villette 1- 75019



TRANSPORT

---------

CALAIS - 05H45 - Port de Calais - Première traversée Calais - Douvres de la compagnie de ferries My ferry link. Deux des trois navires rachetés par Eurotunnel après la liquidation de SeaFrance en janvier, reprennent la mer, au rythme de quatre rotations par jour et par navire entre Calais et Douvres.

illustration : en Irak, deux journalistes français, Christian Chesnot et Georges Malbrunot, sont enlevés par "l'Armée islamique", entre Bagdad et Nadjaf