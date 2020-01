Soirée musicale. Un quatuor fait d'amitié et d'amour de la musique

Ce quatuor Opus 333, composé de quatre artistes : Vianney Desplantes, Jean Daufresne, Patrick Wibart et Corentin Morvan, regroupe à la fois l'amitié, la sensibilité et l'amour de la musique. Ces étudiants du CNSM (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse) de Paris se produiront ce vendredi 17 janvier à 20 heures au théâtre d'Hérouville. Leur objectif est d'explorer l'univers de la musique de chambre en quatuor de saxhorns. (À partir de 13,60 €. Réservations : 02 31 46 27 29).