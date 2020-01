Bayeux. Une voiture tombe dans l'Aure : un père et son fils de deux ans sauvés

Un accident spectaculaire s'est produit à Bayeux, le dimanche 12 janvier. Une voiture qui circulait sur le boulevard Sadi-Carnot est sortie de la chaussée en fin de matinée et a terminé sa course dans la rivière l'Aure. À bord, se trouvaient un homme d'une quarantaine d'années et un enfant de deux ans. Selon le Bessin Libre, l'enfant a été secouru par des ambulanciers, dont le véhicule avait été arrêté par des témoins. Les pompiers ont récupéré l'adulte sur le toit de la voiture.