Rouen. Lubrizol : requête contre la reprise d'activité

Rouen Respire et son avocate, l'ex-ministre de l'Environnement Corinne Lepage, ont indiqué à l'AFP avoir déposé un recours en suspension contre la reprise d'activité de l'usine Lubrisol de Rouen (Seine-Maritime). "On n'est pas contre le redémarrage - on pense même qu'il faut maintenir l'activité et les emplois -, mais dans les conditions actuelles, c'est précipité", a déclaré le président de Rouen Respire, Olivier Blond.

L'usine Lubrizol, où un incendie s'est déclaré le 26 septembre dernier, a redémarré dans la nuit du 13 au 14 décembre, après le feu vert de la préfecture à une réouverture partielle. "On pense qu'aujourd'hui Lubrizol n'a pas fait la preuve qu'il était irréprochable à assurer la sécurité de la population", a souligné Olivier Blond. Corinne Lepage a confirmé le dépôt d'une requête en suspension "sur le fait que la procédure de suivi était irrégulière". Pour Olivier Blond, "l'accident de Lubrizol a montré les failles du dispositif de prévention préfectoral, et on attend de la préfecture qu'elle prouve qu'elle a mis en place un dispositif de prévention amélioré".