Rouen. Contre la réforme, les syndicats annoncent une mobilisation record

"C'est la plus grosse mobilisation pour un samedi, à Rouen." Le samedi 11 janvier, Gerald Le Corre, délégué syndical, est particulièrement fier quand il annonce le chiffre de "8 000 personnes dans le cortège" qui a fait une boucle autour du centre-ville de Rouen.

Deux blessés dans le cortège

Au fil de la déambulation, il y a eu quelques heurts avec les forces de l'ordre, au niveau de la rue Jeanne-d'Arc. "On a eu deux blessés : un par un tir de flashball et un autre par une grenade de désencerclement", assure le responsable départemental de la CGT. Mais selon lui, le plus important est de se focaliser sur les prochaines actions prévues à la première heure lundi matin devant l'entreprise Chapelle Darblay, à partir de 4h30, puis devant le rectorat sur les coups de 6h.