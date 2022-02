Lens-Caen : nouvelle défense pour Malherbe

Pablo Barzola et Alexandre Raineau devraient tenir respectivement les couloirs droit et gauche. Dans l'axe aux côtés de Grégory Leca, Franck Dumas devrait titulariser Romain Inez. "Depuis la fin du match contre Brest samedi dernier, je sais que je vais aligner cette défense là" a expliqué hier le coach bas-normand avant de poursuivre : "c'est vrai que Romain joue latéral depuis quelques temps, mais c'est un arrière central de formation donc je ne me fais pas trop de soucis".

Avec un effectif décimé, Franck Dumas n'a de toutes façons pas vraiment le choix. Les latéraux Jérémy Sorbon et Grégory Tafforeau, et l'arrière central Branko Lazarevic sont toujous convalescents. Nicolas Seube et Thomas Heurtaux sont quant à eux suspendus.