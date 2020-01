Caen. 8 500 foyers coupés d'électricité au nord de Caen

Vendredi 10 janvier, vers 11h18, une coupure d'électricité a touché le quartier nord de Caen. "Six lignes électriques ont été touchées au départ du poste source de Saint-Contest, indique Enedis. Mais cela n'a pas duré longtemps". Pendant douze minutes, 8 500 foyers ont été privés de courant sur les zones d'Epron, Saint-Contest, la zone commerciale d'Hérouville-Saint-Clair, l'Université de Caen, le Mémorial, la clinique Saint-Martin, le centre commercial Cora, la maison d'arrêt, le Stade d'Ornano, le secteur Beaulieu et Carpiquet. "Seuls huit clients sont restés coupés une heure de plus car il fallait rétablir le courant manuellement", poursuit Enedis qui évoque "un acte de malveillance" à l'origine de la coupure. Enedis a décidé de porter plainte contre X.