Caen. Municipales : à vous candidats !

Les lieux et horaires du dépôt de candidatures pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 sont désormais connus. Vous pourrez vous présenter librement ou sur rendez-vous à la préfecture du Calvados à Caen ou aux sous-préfectures de Bayeux, Lisieux et Vire à partir du lundi 17 février jusqu'au 27 février prochain (clôture des dépôts à 18 heures). Les bureaux seront ouverts de 8 h 45 à 16 h 15.