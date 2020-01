Caen. À ne pas rater

Un espace dédié au photographe Patrick Chauvel

Sur la mezzanine du Mémorial, au-dessus de la boutique de souvenirs, un espace spécifique dédié à l'exposition du reporter de guerre Patrick Chauvel ouvrira le vendredi 24 janvier, date de réouverture du musée. Environ 380 000 clichés du photographe retraçant cinquante ans de guerre seront consultables par le public. Juste à côté, des modifications ont eu lieu à la médiathèque.

Une boutique rénovée et un hall d'entrée flambant neuf

Réaménagée en 2011, la boutique de souvenirs située à gauche de l'entrée du musée sera rénovée en ce début d'année 2020. Le hall d'accueil fera, quant à lui, peau neuve en janvier 2021. Un travail sur la signalétique et l'aménagement de l'espace est nécessaire. "Il faut repenser les entrées pour bien identifier les deux parcours : celui de la Seconde Guerre mondiale, et celui de la Guerre Froide, glisse Stéphane Grimaldi. Ce hall doit être une vraie agora. Il doit être un lieu plus convivial et plus chaleureux pour que les visiteurs s'y retrouvent."