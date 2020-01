Rouen. Les syndicats dénoncent des violences policières, la police répond

L'intervention a surpris, rue Jeanne-d'Arc à Rouen. Un groupe de policiers est intervenu dans le cortège de la manifestation contre la réforme des retraites, a priori pour "interpeller des jeunes qui taguaient sur des banques", explique un manifestant à Tendance Ouest. Des groupes se sont interposés et la situation a dégénéré. "Les policiers ont commencé à donner des coups de matraque et à utiliser les gaz lacrymogènes", explique cette même personne. Une personne a été sévèrement touchée à la tête. "Ça saignait beaucoup, on est resté avec lui pour essayer de le soigner", explique-t-il. Les syndicats ont réagi, dont la CGT : "Rien ne justifiait l'emploi massif de gaz lacrymogènes et les centaines de coups de matraque, dont les vidéos montrent clairement que ce sont des manifestants pacifistes qui ont été matraqués."

Un usage disproportionné de la force ?

La FSU dénonce également "un usage disproportionné de la force". Selon Karim Bennacer, du syndicat de police Alliance, l'usage du tonfa en maintien de l'ordre est "tout à fait proportionné" et il ne s'agit pas de "violences policières".