Harfleur. Reprise des actions contre la réforme des retraites

Ce jeudi 9 janvier, l'union locale CGT d'Harfleur avait appelé à un rassemblement place d'Armes, à 6 h 15. Après un vote à main levée, les manifestants ont décidé de bloquer le rond-point de la Brèque à l'aide de palettes pour rejeter le projet de réforme des retraites. Environ 150 personnes ont participé à cette action, de 6 h 50 à 9 h 15-30, sous l'œil attentif des gendarmes, qui ont relevé les plaques d'immatriculation des voitures stationnées dans le rond-point. Les gendarmes ont également incité les automobilistes se rendant vers le rond-point de la Brèque à rebrousser chemin. C'est probablement pour cette raison que la circulation a été bien moins perturbée qu'en décembre dernier, lors d'une action similaire, également dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites.

Parmi les manifestants, il y avait notamment Claire Alain, directrice des services techniques de la Ville d'Harfleur. Le projet du gouvernement ne lui convient pas. "Pour moi, il faut valoriser le nombre d'années de travail. Et cela dépend de l'emploi que l'on exerce. Je considère qu'un enseignant en train de donner des cours à 64 ans, c'est ridicule. Je pense aussi qu'il y a des travaux pénibles. Quand on est abîmé physiquement, ça ne sert à rien d'aller plus loin, de bosser jusqu'à 64 ans. D'ailleurs, on s'aperçoit que les patrons n'embauchent pas des gens qui sont anciens." À ses côtés, Youssef, 54 ans, employé à la mairie d'Harfleur, juge le système à points inutile.

De nouvelles actions à venir

À la fin de cette opération, qui en appelle d'autres dès le vendredi 10 janvier, les grévistes ont rejoint le parking du stade Deschaseaux pour participer à la manifestation, en direction de la gare du Havre. Youssef conclut, avec détermination : "Je suis prêt à continuer le combat tout au long du mois de janvier."