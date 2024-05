Visite. Découvrir Harfleur au cours d'une escapade au Moyen-Age

Harfleur propose une visite guidée "Escapade médiévale" le dimanche 25 février. De la porte de Rouen à la flamboyante église gothique Saint-Martin en passant par l'hôtel Guillard et l'auberge des Portugais, vous remonterez le temps pour plonger au cœur du Moyen-Age, au fil des ruelles et des quais pavés.

Harfleur a été l'une des plus importantes cités portuaires de Normandie entre le XIe et le XVIe siècle. Au Moyen-Age, la ville était le principal port de la Normandie, d'où son surnom de "Clef du royaume de France". L'estuaire de la Seine était alors encadré par les ports d'Harfleur sur la rive droite et de Honfleur sur la rive gauche. La ville disposait d'un port militaire et d'un arsenal royal. La cité perdit son statut de port principal de la région du fait de l'envasement progressif de la Seine.

Pratique. Visite guidée "Escapade médiévale" à Harfleur, dimanche 25 février à 14h30. Informations et réservation au 02 35 13 30 09 (La Forge).