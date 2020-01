Bois-Guillaume. Le local des scouts cambriolé

Le mercredi 8 janvier, vers 16 heures, c'est un témoin qui parvient à mettre en fuite un groupe d'adolescents entrés par effraction dans le local des scouts et guides de France, à Bois-Guillaume. Les jeunes malfaiteurs ont brisé une porte vitrée pour pénétrer dans le local et dérober du jus de fruit, avant d'être mis en fuite et que la police n'arrive sur place pour constater les faits.