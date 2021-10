Caen. Grande mobilisation contre la réforme des retraites

Nouvelle mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale dans les rues de Caen, ce jeudi 9 janvier, contre la réforme des retraites. Selon la police, 8 000 personnes ont défilé dans la rue, 18 000 selon les syndicats. La manifestation, au départ de la place Saint-Pierre, a démarré à 10 h 30.

Les manifestants ont donné de la voix devant la préfecture du Calvados. - Léa Quinio

Pompiers, personnels médicaux, enseignants mais aussi avocats, en grève depuis le début de la semaine, se sont réunis pour ce 36e jour de grève. Après plus d'une heure devant la préfecture du Calvados, où quelques bousculades ont eu lieu entre manifestants et CRS, la manifestation a pris fin vers 14 heures environ.

"On est là, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur et même si Macron ne veut pas, nous on est là" chantent les manifestants devant la lignée de crs à #Caen pic.twitter.com/WozcM6bPtU